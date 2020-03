DITEX : MTO / PTO fait le plein de nouveautés

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Laurent Maingot : Pour notre première participation au Ditex, notre seule attente est de se faire connaitre auprès des acteurs locaux du tourisme, MTO / PTO travaille depuis 10 ans en B to B sur la plupart des régions de France, et la PACA est l’une des rares régions où nous ne sommes pas réellement présents.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Laurent Maingot : Sur le Monténégro, nous avons signé cette année un contrat avec l’hôtel Wind Ruze au Monténégro (ex Lookea) que nous vendons sur le Marché Portugais, mais aussi sur le marché français. L’hôtel possède des belles prestations qui correspondent aux attentes de nos clients, et il vient compléter nos deux hôtels phares qui sont le castellastva et le Palas situés tous les deux à Petrovac.



Sur le Portugal, nous avons signé cette année avec l’Hotel Adriana (Ex thomas cook) en Algarve, qui est un superbe produit connu et reconnu sur le marché français, qui vient compléter notre offre Algarve avec l’Hôtel Albufeira Sol qui est notre valeur sure depuis 6 ans.



Nous avons aussi sorti des nouveaux produits sur le Portugal avec notamment un circuit en 8 jours 7 nuits entrée Porto sortie Lisbonne en prix d’appel au tarif de 299 €.