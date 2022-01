Appli mobile TourMaG



DOM-TOM : des aides spécifiques pour les secteurs S1 et S1 bis Dans certains cas, le fonds de solidarité est prolongé

Envoyer à un ami Partager cet article

Le Gouvernement a annoncé que des mesures seront prises pour accompagner les entreprises ultramarines des secteurs S1 et S1 bis en novembre et décembre 2021. Notamment, pour les territoires soumis à l'état d'urgence sanitaire et placés sous un régime de restriction d’activité (confinement ou couvre-feu) pendant au moins 20 jours à cette période, le fonds de solidarité est prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 3 Janvier 2022

Dans un communiqué daté du 2 janvier 2022, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, annoncent les mesures prises pour accompagner les entreprises ultramarines des secteurs protégés (listes S1 et S1 bis) en novembre et décembre 2021.



" Pour les territoires soumis à l'état d'urgence sanitaire et placés sous un régime de restriction d’activité (confinement ou couvre-feu) pendant au moins 20 jours en novembre ou en décembre, le fonds de solidarité est prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021", annonce le Gouvernement.



Ainsi, les entreprises des secteurs protégés (secteurs S1/S1 bis) de ces territoires qui ont bénéficié du fonds de solidarité entre janvier et mai 2021, peuvent bénéficier, dès 10% de perte de chiffre d’affaires, d’une aide renforcée égale à 40% de cette perte.

Un nouveau dispositif « coûts fixes » mis en œuvre au moins 8 jours au mois de novembre, un nouveau dispositif « coûts fixes » est mis en œuvre en novembre et décembre.



Toutes les entreprises des secteurs protégés (S1/S1bis) de ces territoires peuvent ainsi bénéficier, dès lors qu’elles perdent plus de 50% de leur chiffre d’affaires et connaissent des pertes d’exploitation (EBE négatif) sur le mois concerné, d’une indemnisation égale à 90% (70% pour les entreprises de plus de 50 salariés) de la perte d’exploitation.



Le plafond d’indemnisation est de 12 millions d’euros par groupe sur toute la durée de la crise.



" Ce dispositif sera maintenu et adapté en janvier si la situation l’exige ", précise le Gouvernement.



L’activité partielle avec un reste à charge nul est accessible :



- aux entreprises des secteurs protégés, dès 65% de perte de chiffre d’affaires ;



- aux entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative, dès 60% de perte de chiffre d’affaires.



Les entreprises peuvent toujours bénéficier de certains dispositifs en place : prêts garantis par l’Etat, plans d’apurement des dettes sociales, médiation du crédit, fonds de transition, nouvelles procédures de sortie de crise mises en œuvre par les tribunaux de commerce…



Enfin, un a été désigné dans chaque département ou région d’Outre-mer pour accueillir les entreprises en situation de fragilité financière et les orienter vers les dispositifs adéquats. Par ailleurs, pour les territoires soumis à l'état d'urgence sanitaire et placés sous un régime de restriction d’activité (confinement ou couvre-feu) pendantToutes les entreprises des secteurs protégés (S1/S1bis) de ces territoires peuvent ainsi bénéficier, dès lors qu’elles perdent plus de 50% de leur chiffre d’affaires et connaissent des pertes d’exploitation (EBE négatif) sur le mois concerné, d’une indemnisation égale à 90% (70% pour les entreprises de plus de 50 salariés) de la perte d’exploitation.Le plafond d’indemnisation est de 12 millions d’euros par groupe sur toute la durée de la crise.", précise le Gouvernement.avec un reste à charge nul est accessible :- aux entreprises des secteurs protégés, dès 65% de perte de chiffre d’affaires ;- aux entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative, dès 60% de perte de chiffre d’affaires.Les entreprises peuvent toujours bénéficier de certains dispositifs en place : prêts garantis par l’Etat, plans d’apurement des dettes sociales, médiation du crédit, fonds de transition, nouvelles procédures de sortie de crise mises en œuvre par les tribunaux de commerce…Enfin, un conseiller à la sortie de crise

Lu 131 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Antilles, Guyane : Air Caraïbes emmène les enfants hospitalisés en Laponie Guadeloupe : réouverture du terminal T2 (régional) et modalités d’accès aux terminaux