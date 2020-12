David Chabanal : nouveau directeur de l’OT de Serre Chevalier Vallée Briançon

Après les 3 Vallées, les Arcs (Paradiski), le Pays d’Albertville et les Gets (Portes du Soleil), David Chabanal, 50 ans, rejoint l’équipe de l’Office de Tourisme de Serre Chevalier Vallée Briançon au poste de directeur.



Diplômé en Aménagement et Gestion des Stations Touristiques, son expérience en développement et marketing touristiques l’ont mené à la direction de différents Offices de Tourisme, en montagne en particulier.