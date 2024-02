De forts engagements sur les destinations en croissance

Quartier Libre se définit comme le Tour Opérateur spécialiste du circuit accompagné en Europe. Sur ses axes historiques, le voyagiste s’engage afin de répondre à une demande toujours croissante. Cela constitue un des atouts de Quartier Libre, qui, fort de ses stocks terrestres, de ses guides formés en son sein et de sa flotte d’autocar, garantit ses départs tout au long de la saison estivale.



Quartier Libre développe différentes gammes de circuits adaptées aux désirs de chacun pour une meilleure découverte de ses destinations. Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, explique : « Cet été la demande s’annonce très forte sur nos axes, nous avons pris de gros engagements afin de satisfaire le plus grand nombre, même si certaines dates sont d’ores et déjà complètes » .



« Pour y parvenir, nous n’hésitons pas à prendre des risques, en affrétant une flotte d’autocars, en nous engageant sur les stocks terrestres et en formant nos guides (Cf. l’article ICI ). »

« Pour l’aérien, aidé des outils qu’apportent les autres sociétés du groupe (ndlr RESANEO & SPEEDMEDIA) nous offrons aux voyageurs la possibilité de réserver leur vol au plus près de chez eux et aux horaires qu’ils souhaitent. »



Stéphane résume sa pensée : « Nous sommes un TO, au sens historique du terme, nous travaillons sur des outils technologiques de pointe tout en conservant notre proximité avec les agences afin de partager nos découvertes. C’est notre manière de mettre le service client (le voyageur et son agence) au centre de nos préoccupations » .

Stéphane conclut : « La diversité de notre offre, la qualité de service et nos engagements aériens et terrestres ne sont plus à prouver. Notre action au quotidien est de faire en sorte de toujours mériter la confiance dont nous honorent nos clients».

Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro . L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).Stéphane conclut : « La diversité de notre offre, la qualité de service et nos engagements aériens et terrestres ne sont plus à prouver. Notre action au quotidien est de faire en sorte de toujours mériter la confiance dont nous honorent nos clients».

Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28



