Découvrez la France en croisière Des offres exceptionnelles pour partir l’esprit tranquille

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Cet été CroisiEurope vous emmène aux quatre coins de l’hexagone à la découverte des trésors de France. Sur les canaux, fleuves ou en mer, partez l’esprit tranquille sur des bateaux à taille humaine.

Rédigé par CroisiEurope le Lundi 15 Juin 2020

Partez à la découverte des fleuves de France une nouvelle manière de parcourir la France, à la découverte de ses richesses culturelles, gastronomiques et historiques.



La gamme de croisières en France de CroisiEurope propose des voyages culturels : des lieux mythiques de Paris aux plages de la Côte Fleurie, en passant par Versailles et par les lieux prisés par les peintres impressionnistes, les croisières sur la Seine permettent de remonter l’histoire de France.



Les croisières peuvent aussi s’ouvrir sur la richesse des terroirs français : à la découverte des régions viticoles de la région de Bordeaux ou de la Bourgogne, les croisières œnologiques raviront les palais les plus fins et les amateurs de gastronomie française.

Riche de son patrimoine exceptionnel, la région des Pays de Loire est une nouvelle destination idéale pour les croisiéristes en quête de culture, à la découverte d'un patrimoine haut en couleur et ancré dans l’histoire : une région attachée à son héritage et unie par le fleuve Royal.



Une croisière dans la Vallée du Rhin Romantique est idéale pour partir à la découverte de villes et de sites fabuleux situés dans le Sud de l'Allemagne, comme par exemple Francfort, Rothenburg, Nuremberg, ou encore Ratisbonne. Chargé d'histoire, Le Rhin est un fleuve qui fascine, par ses nombreuses légendes, dont celle de la Lorelei et de son Rocher.



Savourez enfin le paisible contact avec la nature que permettent les croisières, avec la découverte des sentiers pédestres qui longent les canaux et les rivières, de la Camargue, du Rhône sauvage ou des paysages de Champagne.

Découvrir les croisière en France Les croisières en France CroisiEurope constituentà la découverte de sesLa gamme de croisières en France de CroisiEurope propose des voyages culturels : des lieux mythiques de Paris aux plages de la Côte Fleurie, en passant par Versailles et par les lieux prisés par les peintres impressionnistes, les croisières sur la Seine permettent deLes croisières peuvent aussi s’ouvrir sur la richesse des terroirs français : à la découverte des régions viticoles de la région de Bordeaux ou de la Bourgogne, les croisières œnologiques raviront les palais les plus fins et les amateurs de gastronomie française.Riche de son patrimoine exceptionnel, la région des Pays de Loire est une nouvelle destination idéale pour les croisiéristes en quête de culture, à laune région attachée à son héritage et unie par le fleuve Royal.Une croisière dans la Vallée du Rhin Romantique est idéale pour partir à la découverte de villes et de sites fabuleux situés dans le Sud de l'Allemagne, comme par exemple Francfort, Rothenburg, Nuremberg, ou encore Ratisbonne. Chargé d'histoire, Le Rhin est un fleuve qui fascine, par sesdont celle de la Lorelei et de son Rocher.Savourez enfin le paisible contact avec la nature que permettent les croisières, avec la découverte des sentiers pédestres qui longent les canaux et les rivières, de la Camargue, du Rhône sauvage ou des paysages de Champagne.

Grand Tour de Corse au départ de Nice. féerie des calanques, entre bleu profond et collines sauvages, cette croisière se dirige vers Ajaccio et prend le voyageur par le cœur pour l’emmener à la découverte d’insoupçonnables trésors, au gré d’escales enchantées.

Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, l’Île Rousse : la Corse déploie sa nature grandiose et son âme authentique, ses rochers séculaires et l’or fin de ses plages, son ardente nature et ses maquis de myrte, ses sentiers sinueux et ses nuits étoilées.



Au programme : une subtile mosaïque d’émotions et de sensations, de splendeurs et de mystères, de spécialités culinaires et de chants traditionnels, l’île de Beauté vous proposera une œuvre impérissable, sur laquelle le temps n’aura pas d’emprise et qui embrasera chaque regard.



A bord de la Belle des Océans, un bateau maritime à taille humaine accueillant seulement 130 passagers. Plongez dans un univers haut de gamme avec un large éventail de prestations à bord (piscine, centre de fitness et de massages, restaurants,…)



Découvrez la croisière Des remparts de la citadelle à laentreetcette croisière se dirige vers Ajaccio et prend le voyageur par le cœur pour l’emmenerla Corse déploie sa nature grandiose et son âme authentique, ses rochers séculaires et l’or fin de ses plages, son ardente nature et ses maquis de myrte, ses sentiers sinueux et ses nuits étoilées.Au programme : une subtile mosaïque d’émotions et de sensations, de splendeurs et de mystères, deet de chants traditionnels, l’île de Beauté vous proposerasur laquelle le temps n’aura pas d’emprise et qui embrasera chaque regard.A bord de la Belle des Océans, un bateau maritime à taille humaine accueillant seulement 130 passagers. Plongez dans un univers haut de gamme avec(piscine, centre de fitness et de massages, restaurants,…)

Les offres du moment • Offre Proximité & Sécurité : Réservez maintenant et payez 15 jours avant votre départ ou annulez sans frais jusqu'à 16 jours de votre départ

• Sécurité et sérénité à bord : des règles sanitaires renforcées

• Des destinations de proximité

• Un tourisme vertueux au plus près de la nature et de la culture à bord de bateaux à taille humaine

• 50% sur le supplément « cabine individuelle »

• Croisière gratuite jusqu'à 16 ans sur les départs Juillet Août 2020 en France !



CroisiEurope est le leader de la croisière fluviale en Europe. Avec plus de 40 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 56 navires à taille humaine présents en Europe et aux quatre coins du monde.

Contacts Telephone : 0 826 101 234



Site web : www.croisieurope.com



Facebook 0 826 101 234

Lu 343 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Les côtes Françaises pour la CROISIERE INAUGURALE INEDITE de Jules Verne Renouez avec la tradition de la croisière