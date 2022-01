Découvrez le Musée Unterlinden à Colmar

Pour un événement exceptionnel, une réception remarquable, un dîner de gala, un séminaire de travail, accueillez vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs… dans un lieu architectural unique et chargé d’histoire.Le Musée Unterlinden est un modèle de composition et d’inspiration. Aujourd’hui, nous concevons vos événements sur mesure et réalisons vos rêves et vos projets les plus ambitieux. Vous vivrez une expérience inoubliable dans le cadre exclusif de la salle événementielle « La Piscine » mais aussi dans le magnifique cloître médiéval et les autres espaces du musée.Recevez au cœur du Musée Unterlinden ! Un espace idéal pour une journée d’étude, un comité de direction ou un séminaire. Nous vous fournissons une prestation complète clé en main, pour stimuler vos équipes, fédérer vos collaborateurs, accueillir vos clients et vos fournisseurs.Nous vous proposons de parcourir les lieux et toute la richesse des collections du Nouvel Unterlinden, lors d’une visite commentée pendant ou en dehors des heures d’ouvertures. De nombreuses thématiques vous permettront de découvrir le musée différemment.Le chef du Café-Restaurant Schongauer vous régalera d’une cuisine aussi créative que savoureuse, avec différentes formules pour vos repas professionnels : petit-déjeuner, repas gastronomique, cocktail déjeunatoire, repas d’affaires et de nouvelles offres originales associant l’Art et la Gastronomie !