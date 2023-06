Appli mobile TourMaG



Découvrez le dernier fleuron de MSC Croisières, MSC Euribia, et partez pour les fjords de Norvège ou l’Europe du Nord

Livré par les Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire le 31 mai dernier et baptisé ce jeudi 8 juin à Copenhague, MSC Euribia rejoint la flotte MSC Croisières et dévoile une conception et des atouts uniques. Dès cet été, MSC Euribia naviguera en mer du Nord pour découvrir les fjords de Norvège et il proposera tout l’hiver un itinéraire reliant les « Perles du Nord ».

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 5 Juin 2023

Partir à la découverte des fjords de Norvège et des « Perles du Nord » Jusqu’à mi-octobre, MSC Euribia naviguera en mer du Nord à la découverte des plus beaux fjords de Norvège. Au départ de Kiel (Allemagne) ou de Copenhague (Danemark), le navire prendra la direction d’Alesund, de Flaam et de Geiranger, qui offre de magnifiques vues sur le Geirangerfjord, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.



Puis, cet hiver (à partir du 12 octobre), MSC Euribia sera positionné au départ du port du Havre tous les jeudis pour les croisières « Perles du Nord », un nouvel itinéraire introduit en 2021. Au départ de la cité normande, ces croisières de 7 nuits feront escale à Hambourg en Allemagne ; Zeebrugge pour Bruges et Bruxelles en Belgique ; Rotterdam aux Pays-Bas et Southampton au Royaume-Uni. En janvier, le navire proposera un voyage de 21 nuits pour les amateurs de soleil, avec des escales à Lisbonne et Funchal au Portugal, à Casablanca au Maroc et 3 escales aux Îles Canaries : Tenerife, Gran Canaria et Lanzarote.



De nouveaux concepts de divertissement pour toute la famille MSC Croisières est réputée pour son offre de divertissement adaptée à tous les membres de la famille. Ainsi, le cinquième navire de la classe Meraviglia offre un grand nombre d’activités et d’espaces à découvrir. Les passagers pourront assister à 7 nouveaux spectacles au Théâtre Delphi, participer à de nombreux jeux et activités captivantes, ou encore danser jusqu’au bout de la nuit sur de la musique live jouée par l’un des plus grands « music bands » en mer.



Le Carousel Lounge est devenu une salle emblématique des navires de la classe Meraviglia depuis sa création. Cet espace a été redesigné à bord de MSC Euribia, pour offrir une dimension artistique encore plus grande. Cette sublime salle à l’arrière du navire donne désormais sur l’extérieur avec une vue spectaculaire sur la mer, créant ainsi une atmosphère incroyable.



Le nouveau « Music Band at Sea » de MSC Croisières est prêt à enflammer la scène du Carousel Lounge. Comme son nom l’indique, ce nouveau groupe musical promet d’être l’un des plus grands en mer avec 19 membres connus dans le monde entier. Tous les soirs, les clients pourront profiter de 3 performances sensationnelles. Chaque représentation transforme l’ambiance du lieu grâce à des genres musicaux différents. Et pour faire vivre des émotions encore plus fortes, des invités d’honneur proposeront également des concerts exceptionnels. Du swing au jazz, du rock au disco, en passant par l’œuvre des artistes les plus incontournables de la scène internationale, ce nouveau concept promet d’être l’un des divertissements les plus plébiscités.



MSC Euribia offre de nouvelles expériences et de nouveaux espaces, enrichissant ainsi continuellement la gamme de bars et de restaurants à bord. Avec des expériences immersives et éducatives qui apportent de nouvelles dimensions à l’expérience olfactive, comme le bar à vin Helios, ainsi qu’un nouveau type de Steakhouse et une nouvelle façon de découvrir la cuisine japonaise, les passagers élargiront leurs horizons à coups de fourchette.Le bar à vin Helios invite la nouvelle génération d’amateurs à découvrir l’histoire qui se cache derrière leur vin préféré. Assis à des tables high tech interactives activées par des dessous de verres numériques, les clients pourront plonger dans l’histoire, les cépages, les régions viticoles et bien plus encore, pour en apprendre davantage sur le verre qu’ils ont entre leurs mains. Pour satisfaire tous les goûts, ce bar proposera 96 vins sélectionnés avec le plus grand soin.Le Grill est un élégant nouveau restaurant de spécialités qui offre la qualité, les saveurs et le panache propres à la gastronomie française. Ce nouveau rendez-vous incarne le bistrot français par excellence et propose des plats à partager, comme des plateaux de fruits de mer, du caviar et du bœuf Black Angus vieilli à sec de Meat by Linz.À bord de MSC Euribia, pour la première fois à l’échelle de la flotte, Kaito proposera un espace Robatayaki qui mettra à l’honneur la méthode de cuisson japonaise ressemblant à un barbecue, combinant fruits de mer, viandes et légumes, cuits à des vitesses variables.Pour plus d’informations sur MSC Euribia et réserver une croisière vers les fjords ou les Perles du Nord, cliquez ici

