Découvrez le monde avec Oceania Cruises L'art de voyager dans le monde entier

Tout en profitant d'expériences inédites à travers le monde, savourez The Finest Cuisine at Sea et détendez-vous à bord des petits navires luxueux d'Oceania Cruises. Dans le cadre de notre spectaculaire programme de rénovation, nos navires vous invitent à découvrir leurs nombreuses et passionnantes transformations.

Rédigé par Oceania Cruises le Lundi 21 Février 2022

Allant des suites et cabines entièrement rénovées sur Regatta, Insignia, Nautica et Sirena aux nouveaux salons et cafés Baristas sur Marina et Riviera.



Quel que soit le navire sur lequel vous naviguez, vous pourrez vous laisser tenter par un massage revitalisant à l'Aquamar Spa + Vitality Center, participer à une dégustation de vin en toute convivialité ou assister à une conférence passionnante donnée par l'un de nos conférenciers. Profitez d'un dîner romantique dans l'un de nos restaurants gastronomiques et poursuivez la soirée avec une comédie musicale entraînante.



Avec Oceania Cruises, embarquez pour une expérience inoubliable qui saura enfin répondre à vos attentes en matière de voyage :



● Une ambiance à la fois chic et décontractée à laquelle participent des œuvres d'art dignes d'un musée, un design bien pensé et des espaces de style résidentiel.

● Des expériences gastronomiques raffinées dans des restaurants exceptionnels à placement libre proposant des plats gastronomiques réalisés à la minute.

● Un rythme de croisière agréable et relaxant à bord de nos petits navires luxueux - plus besoin de se presser, de s'inquiéter de la foule ou de patienter dans de longues files d'attente.

● Le ratio élevé membres d’équipage/passager garantit un service ultra personnalisé.

● Une attention irréprochable aux moindres détails, jusqu'au choix de l'oreiller.

● Des itinéraires variés avec plus de 450 destinations séduisantes dans le monde entier.

● Des excursions en petits groupes offrant des expériences personnalisées et enrichissantes pour chaque destination.



L'expérience incomparable d'une cuisine exquise à bord d'Oceania Cruises Alors que chaque aspect de l'expérience Oceania Cruises est une véritable invitation à la subtilité, notre volonté de servir la meilleure cuisine en mer est poussée à son maximum.



Notre engagement en matière d'excellence culinaire transparaît du début à la fin, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en produits artisanaux de première qualité issus du monde entier, de nos cuisines spacieuses et ultramodernes ou encore de nos chefs distingués constamment stimulés par le maître cuisinier Jacques Pépin, notre directeur culinaire exécutif.



Tout au long de votre magnifique voyage, vous ne manquerez pas de faire l'expérience incomparable d'une cuisine exquise à bord d'Oceania Cruises, quel que soit le restaurant que vous choisirez ou les plats que vous commanderez.



La collection de Grands Voyages Si vous êtes attiré par les expériences hors des sentiers battus et si vous souhaitez passer des semaines, voire des mois, à découvrir une région en profondeur, notre dernière collection de Grands Voyages est la réponse parfaite à cette soif d'aventure.



Ces voyages plus longs vous invitent à vous adonner à la douceur de vivre dans toute l'Europe, à découvrir les trésors qui bordent la Méditerranée, la Baltique et la mer du Nord, ou à profiter des côtes pittoresques et fascinantes de l'Amérique du Nord. Ces itinéraires ont été conçus pour l'explorateur par excellence, le voyageur qui a une soif inextinguible de découvertes et un penchant pour les bonnes choses de la vie.



Que vous ayez envie d'un voyage passionnant au Groenland ou aux confins de la Norvège ou que vous souhaitiez vous aventurer sur les terres saintes et découvrir les richesses de la Renaissance en Italie, l'aventure qui saura exaucer vos rêves de voyage vous attend à bord d'Oceania Cruises.



● Itinéraires riches en destinations allant de 7 à 180 jours.

● Des nuitées et des séjours prolongés dans de nombreux ports permettent une exploration approfondie et des visites faciles.

● Un mélange rafraîchissant de destinations prisées, de ports pittoresques et de villages en bord de mer.

● Le nec plus ultra en matière d'exploration des destinations, avec des circuits Culinary Discovery Tours™, Food & Wine Trails Tours, Wellness Discovery Tours by Aquamar et Go Local Tours.

● Profitez de cocktails, de dîners à terre ou d'excursions à la journée avec des départs en fin de soirée sur de nombreux voyages.



Les nuitées et les séjours prolongés permettent une exploration approfondie de notre gamme exceptionnelle de destinations prisées, de ports pittoresques et de villages en bord de mer. Découvrez ci-dessous les excursions et visites qui vous conviennent, notamment les circuits Culinary Discovery Tours™, Food & Wine Trails, Wellness Discovery d'Aquamar et les nouveaux circuits Go Local.



Grâce aux circuits Go Local, allez pêcher avec les habitants de Portofino ou participez à un cours de peinture avec un artiste irlandais à Waterford - voici quelques-unes des dizaines d'expériences fascinantes et enrichissantes proposées dans le cadre de notre nouvelle collection inédite de circuits immersifs Go Local.



Ces circuits exclusifs, réservés à de petits groupes, vous conduisent bien au-delà des sites touristiques habituels et vous invitent à vous immerger dans le quotidien des communautés locales. Avec plus de 120 circuits à travers l'Europe, l'Alaska et l'Amérique du Sud, vous serez accueilli dans des maisons et des commerces ou ateliers et serez immergé dans le mode de vie local. Vous aurez l'occasion de rencontrer des artisans de la région, des personnalités religieuses et bien d'autres. Vous apprendrez les traditions séculaires, participerez à la vie d'une famille locale et tisserez des liens avec la communauté environnante. Vous découvrirez la destination sous un angle entièrement nouveau, vous repartirez avec le sentiment d'être en phase avec la destination - et vous en ressortirez grandi.



Nos voyages prolongés vous permettront d'explorer le monde à votre propre rythme et de créer des souvenirs inoubliables.



Alessandra Cabella

Senior Business Development Manager

Email : acabella@oceaniacruises.com

Téléphone : +44 7408 803459



fr.oceaniacruises.com



