Découvrez le nouveau City Tour Grand Roissy Escales

● Faire un plongeon au complexe aquatique Plaine Oxygène fraîchement rénové en février dernier. Doté de quatre bassins en intérieur et d’un toboggan extérieur c’est l’endroit rêvé pour se créer des moments inoubliables. De plus, un espace fitness (avec un espace cardio, renforcement musculaire et une salle de course) et bien-être (avec saunas, hammam, jacuzzi et bain hydro massant) sont aussi à votre disposition pour décompresser en alliant sport et détente.