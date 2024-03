Découvrir les délices culinaires avec Sun Siyam Resorts

pandan

Niché au cœur des Maldives, Sun Siyam Resorts invite ses clients à se lancer dans une aventure culinaire pas comme les autres. La cuisine maldivienne, profondément enracinée dans la riche culture et le patrimoine de l'île, célèbre l'abondance de fruits de mer frais et d'ingrédients locaux, comme le poisson grillé (Fihunu Mas) ou le Boashi Hikikoh, préparés par le chef Ahmed Ali au Sun Siyam Vilu Reef ou encore le curry de poisson créé par le chef Ashan Madusanka au Islander's Grill, l'un des 14 restaurants et bars du Sun Siyam Iru Fushi Le poisson utilisé dans ces plats, pêché à la canne (donc de manière durable), provient directement des pêcheurs vivant sur les îles voisines, également soutenus par Sun Siyam Resorts dans le cadre de son initiative Sun Siyam Cares , un engagement durable auprès des populations et communauté des Maldives. Les noix de coco, les feuilles de(le palmier à feuilles persistantes au goût de vanille et de noisette) et la plupart des épices utilisées sont plantées et récoltées directement sur les îles agricoles qui appartiennent à Sun Siyam Resorts. Ces épices sont également les ingrédients de base des délicieuses créations de cocktails du sommelier et responsable des boissons Kusal Ashen du « No Mistake Bar » au Sun Siyam Iru Fushi.