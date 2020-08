Dépaysez-vous en Bretagne, épisode 3 : tous les sens en éveil

Oubliez le stress et l’agitation extérieure, ici vous êtes ailleurs ! La Bretagne est the place to be pour retrouver toute son énergie. Au programme, la thalassothérapie sans aucun doute.



Pionnière dans le domaine, la Bretagne vous fait apprécier l'eau de mer dans tous ses états. Hydromassages, enveloppements d'algues, soins énergisants, gestes beauté... on s’accorde une journée avec pour seul préoccupation son bien-être, que demander de mieux ! Le wellness s’apprécie aussi en version spa.



Le temps d’un soin douceur ou d’un modelage relaxant, vous voilà ressourcé et au top de votre forme ! Pour un cocktail gagnant sur le littoral breton, on opte pour une pratique sportive douce : vélo, yoga ou longe-côte au petit matin, marche nordique sur la plage ou sortie paddle au soleil couchant.