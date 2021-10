Déplacement professionnel : quelle carte d’entreprise choisir ?

Le paiement représente un enjeu de taille pour bon nombre d’entreprises, surtout quand il s’agit de la gestion des frais de déplacement. Les collaborateurs se retrouvent face à plusieurs choix : demander une avance pour couvrir leurs dépenses, régler les frais sur leur budget personnel ou d’emprunter la carte de l’entreprise. Ce processus est souvent long, fastidieux et chronophage. Lorsqu’on combine une carte de paiement avec une solution de gestion de dépenses professionnelles, on a sans doute un outil efficace pour gérer les frais relatifs aux déplacements professionnels.

La carte entreprise : un moyen innovant pour gérer les frais professionnels Ayant pour but de simplifier la gestion des dépenses ainsi que les frais de déplacement pour les collaborateurs, les solutions de gestion des dépenses professionnelles connaissent aujourd’hui un fort développement, surtout avec les services de paiement augmenté proposés par plusieurs acteurs de l’écosystème Fintech.



Ces modes de paiements aux avantages multiples impactent favorablement l’ensemble des collaborateurs. Ces cartes facilitent la vie des services financiers et comptables et libèrent tous les intervenants. La carte bancaire s’intègre avec les systèmes d’informations de l’entreprise, simplifie la gestion des dépenses professionnelles et permet de piloter les coûts d’une manière plus efficace.



Les différents types de cartes d’entreprise Pour une meilleure gestion des dépenses professionnelles et des notes de frais, une carte bancaire d’entreprise s’avère être une excellente alternative. Il existe plusieurs cartes dédiées aux professionnels qui facilitent les transactions, le traitement et le suivi. Ces cartes de paiement couplées à une solution de gestion des dépensés représentent un moyen privilégié pour optimiser les coûts et bien piloter sa politique de dépenses tout en gardant le contrôle sur les dépenses engagées.



● La carte Business

La carte business est destinée à une cible réduite qui sont les petites et moyennes entreprises. Cette carte est une carte bancaire individuelle idéale pour les dépenses professionnelles non fréquentes au sein de la TPE.



● La carte corporate

Cette carte est également une carte individuelle principalement utilisée par les PME et les grands comptes où les salariés partent en voyages d’affaires régulièrement. Cette carte optimise et facilite la gestion et le contrôle des frais pros.



● La carte logée

La carte logée est une carte dématérialisée logée chez un prestataire externe (agence de voyage ou un SBT) conçue pour les dépenses de réservation des voyages d’affaires. L’avantage de cette carte est qu’elle supprime les avances des frais et centralise la facturation des prestations.



● La carte virtuelle

La carte virtuelle, comme la carte logée, est un moyen de paiement dématérialisé. Elle permet de régler toutes les dépenses lors d’un voyage d’affaire, permettant ainsi un contrôle accru, avec le montant et les marchands définis en amont. Elle fonctionne grâce à un numéro généré pour effectuer un seul paiement. Le montant est débité directement du compte de l’entreprise et ne requiert aucune avance de la part du collaborateur.



Pourquoi choisir les cartes bancaires d’entreprise ? automatisent toutes les étapes de la gestion des dépenses en relation avec le voyage d’affaires. Elles représentent la meilleure solution pour optimiser les coûts de votre entreprise. Ces cartes permettent aux collaborateurs qui effectuent des dépenses telles que les frais de restauration, d’hébergement, de déplacement ou de carburant d’avoir plus d’autonomie et d’éviter de couvrir des frais sur leur budget personnel. Il reste néanmoins nécessaire de justifier toutes les dépenses engagées dans le cadre d’une activité professionnelle en gardant les justificatifs de paiement.



La solution intelligente et intuitive



Avec Expensya, générez des cartes de paiement virtuelles et gérez vos dépenses professionnelles en toute autonomie et simplicité. Expensya, offre une gestion complète des déplacements professionnels. Il est possible de générer des cartes virtuelles Expensya pour chaque collaborateur pour régler l'ensemble des frais professionnels de votre entreprise. Ainsi, plus d'avancement et plus d'attente de remboursement de la part des collaborateurs.

