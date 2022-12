Appli mobile TourMaG



Destination Pays d’Uzès Pont du Gard : échappée belle en terre céramique

Les paysages et le patrimoine de la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard ont inspiré de nombreux artistes et artisans d’art, qui ont élu domicile sur le territoire. Lors de votre séjour, partez à la découverte des ateliers de ces grandes figures de l’artisanat local et de leurs histoires.

Lundi 12 Décembre 2022





Saint-Quentin-la-Poterie vous donne rendez-vous avec ses artisans et vous ouvre les portes de son Musée de la Poterie Méditerranéenne.



L’aventure vous mène ensuite à Lussan où est fabriquée la célèbre Pintade.



Enfin, après une découverte du Pot d’Uzès, direction Anduze et son légendaire Vase d’Anduze dont le savoir-faire remonte à 4 siècles.

La Destination Pays d’Uzès Pont du Gard



Toute l'année



3 jours / 2 nuits



279€/PERS*

*Hébergement en hôtel 3*, Base double



Descriptif de l’offre Jour 1

La journée débute par une visite guidée de Saint Quentin la Poterie, un village labélisé Ville et métiers d’Art où l’activité potière remonterait au XIIème – XIIIème siècle. Une partie des carreaux de pavement du Palais des Papes d’Avignon ont d’ailleurs été commandés aux potiers de Saint-Quentin-La-Poterie. Découvrez l’histoire de l’artisanat de ce village, à travers la visite du Musée de la Poterie Méditerranéenne.

Le déjeuner se tiendra dans l’un des restaurants du village.

Après le déjeuner, vous visitez ce village qui vit sous les couleurs de la terre et où ses façades sont habillées de tons chauds. Parmi les trentaines d’artistes potiers et céramistes, l’un d’eux vous reçoit pour une visite d’atelier et une démonstration de tournage.



Jour 2

Après le petit-déjeuner, départ vers Lussan à une vingtaine de minutes d’Uzès. Village médiéval perché et classé parmi les plus beaux villages de France, vous découvrez Lussan à travers une visite guidée. Ce village embrasse, derrière ses remparts, un vaste panorama ouvert sur les Cévennes, les monts d’Ardèche et le Mont Ventoux. Au fil de ses rues étroites, Lussan dévoile plusieurs siècles d’histoire, des conflits entre Catholiques et Protestants à l’avènement de la production de soie.



Jour 3

Départ vers Anduze. Bâtie sur les flancs des rochers majestueux de St-Julien et de Peyremale qui encadrent le Gardon, cette petite ville renommée pour sa poterie, est le lieu idéal pour découvrir les Cévennes méridionales. Une halte s’impose : le fameux Vase d’Anduze ! On ne vous en dit pas plus, tout est à découvrir lors de votre visite d’un atelier et showroom d’Anduze…

❤ Vous allez adorer ! ● L’authenticité des villages et la rencontre avec les artisans

● La découverte de l’art de la céramique, un héritage ancestral

● Les showrooms et boutiques artisanales rivalisant de créativité

Le prix comprend ● Les visites guidées et les entrées aux sites prévues dans le programme

● 1 nuitée en DP en hôtel 3* base double

● Les déjeuners du J1, J2 et J3

Le prix ne comprend pas ● Les dépenses personnelles et visites des sites non prévues au programme

● Le transfert en autocar

Réservation Vos contacts :

Fadila IDRI

Tel : +33 (0)4 66 22 99 85

Mobile : +33 (0)6 87 74 64 84

fadila.idri@uzes-pontdugard.com



Service réceptif

Tel : +33 (0)4 66 22 99 85

receptif@uzes-pontdugard.com



Site web : www.uzes-pontdugard.com/







