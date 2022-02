Direction l’Angleterre en 2022 !

Avec l’engouement des clients pour l’Europe, pourquoi ne pas leur suggérer un circuit culturel à la découverte des sites UNESCO, des villes et villages typiques anglais ?Londres peut être le point d’arrivée et de départ du groupe, mais les régions aux alentours recèlent de nombreux trésors, souvent méconnus. Nous vous invitons à une vraie découverte de lieux incontournables, tels que Stonehenge, le site préhistorique le plus important de Grande-Bretagne ; Bath, ville classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO ; le palais de Blenheim, également classé à l’UNESCO, avec son parc romantique ; ou encore Oxford et ses célèbres colleges. Consultez notre circuit Groupes « So British » et contactez Mylène pour tout devis.