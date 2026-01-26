TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Discover the World, pilote de la stratégie commerciale d'Azerbaijan Airlines en Europe

Accompagner l'expansion de la compagnie sur les marchés français, allemand, espagnol et britannique


Azerbaijan Airlines (AZAL) a désigné Discover the World en tant que partenaire commercial exclusif pour ses principaux marchés européens. Cet accord stratégique vise à soutenir les ambitions de croissance de la compagnie nationale azérie, en s'appuyant sur l'expertise locale du représentant pour stimuler les ventes auprès des agences de voyages et des comptes corporate. Ce partenariat intervient alors qu'AZAL renforce sa connectivité via son hub de Bakou vers l'Asie centrale, la Chine et le Moyen-Orient.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Azerbaijan Airlines a choisi Discover the World pour assurer sa promotion et sa représentation commerciale dans plusieurs pays clés, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Dans le cadre de ce contrat, Discover the World collaborera étroitement avec l'ensemble de l'écosystème touristique (tour-opérateurs, réseaux d'agences, partenaires commerciaux) afin d'accroître la notoriété du transporteur.

Pour Chingiz Mursalov, directeur des ventes de la compagnie, l'Europe représente un marché prioritaire tant pour la demande point à point que pour les flux de correspondance.

Ce maillage renforcé doit permettre à AZAL de mieux valoriser sa flotte moderne de 28 appareils et son réseau en pleine expansion, qui dessert actuellement plus de 50 destinations.

Bakou comme hub stratégique vers l'Asie et le Golfe

Au-delà des liaisons directes, ce partenariat met l'accent sur la position stratégique de Bakou comme porte d'entrée vers l'Asie centrale, le sous-continent indien et les pays du Golfe.

Azerbaijan Airlines, élue « Meilleure compagnie régionale d'Asie centrale / CEI » par Skytrax en 2025, mise sur la fluidité de ses correspondances pour capter une nouvelle clientèle européenne.

Aiden Walsh, responsable du développement chez Discover the World, souligne que les relations commerciales établies du groupe seront des outils déterminants pour transformer l'offre d'AZAL en une référence fiable pour les professionnels du voyage, tout en garantissant un support local réactif aux partenaires distributeurs.

