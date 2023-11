Distribution du train en agences : Sabre et Trainline partenaires

Nous sommes ravis de nous associer à Sabre et de proposer notre contenu de pointe aux agences de voyage du monde entier

La demande de voyages en train est en hausse et nous pensons que cette tendance ne fera que s'accélérer dans les années à venir. Permettre aux agences de voyage d'offrir à leurs clients plus de contenu ferroviaire d'une manière simple et transparente sera très bénéfique pour améliorer la satisfaction des clients, augmenter les revenus et encourager des choix de voyage plus durables.

ainsi que laseront les premiers opérateurs ferroviaires à être mis à l’honneur pour les agences de voyage connectées à Sabre . Le contenu proposé dans le cadre de ce partenariat sera exclusivement disponible en dehors des marchés d’origine des fournisseurs.depuis la fin de la pandémie de COVID-19 qui a affecté le monde entier en 2020.Une étude réalisée par Trainline Partner Solutions annonce quedes entreprises se disent préoccupées par l'empreinte carbone de leurs voyages d'affaires en 2022, et quesouhaitent utiliser des modes de transport plus respectueux de l'environnement, comme le train notamment.Une autre étude réalisée en 2022 révélait quedes voyageurs d’affaires britanniques préféraient voyager en train plutôt qu’en avion.", a déclaré Charlie Baikie, directeur commercial de Trainline Partner Solutions. "