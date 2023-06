SABRE intègre le modèle Travel Impact Model de Google

est une société leader en matière de logiciels et de technologie pour l’industrie du voyage (Sabre travel technology company). Elle propose des outils à la plupart des sociétés de voyage telles que les agences de voyages, les compagnies aériennes, les complexes hôteliers et autres fournisseurs.Sabre Corporation propose différentesafin de permettre aux professionnels du secteur touristique de gagner en efficacité et en performance. l’objectif est également d’offrir une expérience personnalisée aux voyageurs, notamment grâce à l’affichage de données (environnementales ici).Fondée en 1960, Sabre a révolutionné l'industrie du tourisme en proposant laDepuis, l'entreprise a évolué pour proposer des outils et des services toujours plus complets aux acteurs du secteur touristique.En 2020, Sabre Corporation s’est associée à Google pour un partenariat de 10 ans , visant àgrâce à la migration des centres de données avec Google Cloud.fournit aux entreprises une infrastructure, des capacités de plate-forme et des solutions sectorielles de pointe, ainsi qu'une expertise, pour réinventer leur entreprise grâce à une innovation basée sur les données sur une infrastructure informatique moderne. Les solutions cloud d'entreprise exploitent lapour aider les entreprises à fonctionner plus efficacement, à se moderniser pour la croissance et à innover pour l'avenir.