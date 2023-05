Google : Quelles sont les destinations plébiscitées par les Français ?

Ce ne sont pas les seuls enseignements des données en provenance du géant de Mountain View.Nous sommes allés voir ce que les destinations les plus recherchées par les internautes français depuis le début de l'année. Avant de se projeter sur l'été, regardons un peu dans le rétro.En 2022, la France était largement en tête des requêtes faites sur Google (volume de 100), devant l'Espagne (volume de 14), Italie (11) et le Maroc (11). La première ville étrangère dans le classement est Londres (3e avec un volume de 31), puis vient Lisbonne (5e, avec 29) et Barcelone (6e, avec 28).Pas vraiment, l'Hexagone continue de caracoler en tête, devant son adversaire dans le classement des destinations touristiques dans le monde. Les données sont arrêtées au 11 mais 2023.C'est dans le classement des villes les plus plébiscitées par les internautes français que nous observons le plus important changement.Ainsi, après Paris (1ère, avec un volume de 100), nous retrouvons... Marrakech (2e, 39), Lisbonne (3e, 36).