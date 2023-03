Ditex-La Fête des Voyages : vis ma vie d'agent de voyages ! 🔑

"Partir c’est mourir un peu…", disait le poète. Certes, mais c’est mourir pour mieux renaître… ailleurs.Les voyages forment la jeunesse mais contribuent aussi grandement à la paix et à la fraternité entre les peuples. Ce n'est pas un scoop, mais ça ne fait pas mal de le répéter.Il faut le marteler à l’heure du Metavers, des voyages virtuels, des téléconférences, du télétravail et peut-être demain de la télétransportation (?).Rien ne remplacera jamais le contact humain, et c’est un geek qui l'affirme.Nous voulons perpétuer l’héritage transmis par Jean-François depuis que nous avons repris ce Salon (avril 2017) que managent, avec le talent que l’on sait, Fabien et Francis.Le DITEX n’a cessé d’évoluer depuis, et la crise sanitaire a exacerbé notre imagination. Alors que l’événementiel s’était tiré une bûche, nous avons réussi à organiser en plein Covid et en 30 petits jours un salon virtuel : Je Vends la France et l’Outre-Mer , avec la participation de 12 régions.