Divertissement immersif : le groupe Mack (Europa-Park) veut s'implanter en France

Le centre serait constitué de trois entités, réalisées en plusieurs phases.



Tout d’abord, des bureaux destinés à accueillir des talents et des créatifs dans les domaines de la production, la post-production, l’animation 3D et la réalité virtuelle.



Puis un studio multi-usages, espace modulable et polyvalent, qui permettrait d’accueillir des réunions, réceptions, tournages ou photo-shootings.



Enfin, une résidence créative où les professionnels internationaux du multimédia et les porteurs de projet dans le domaine du divertissement immersif, du tourisme et des loisirs pourraient se rencontrer.



" Cette résidence serait un lieu pour favoriser les échanges créatifs, imaginer, conceptualiser et développer les nouvelles séquences et expériences médias ", précise le groupe.



Le siège social France de Mack International permettrait, lui, de recevoir des équipes dédiées au marché français. Le site est destiné à un usage professionnel et n’a pas vocation à accueillir le grand public.