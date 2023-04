Dix ans de Secrets, ça se fête en Val de Loire

Dix ans, c’est une première étape que ne voulait pas manquer de célébrer Karine Guyon et ses six « working girls ». Elles ont mobilisé clients et partenaires, autorités et institutions locales en investissant les salles et salons du château du Plessis-Macé, en proche banlieue d’Angers.Ses qualités de bonne gestionnaire ont valu à Karine Guyon d’être élue trésorière du réseau, dont les ramifications progressent dans de nouvelles régions.