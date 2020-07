Loire Secrets, à la découverte des châteaux et des vignobles ligériens

Puis-je vous confier un trésor de la Boîte à Secrets ?Avec plaisir, je vous invite à la rencontre d’un vigneron dans un village creusé dans la roche, entre troglo et ruisseau dans l’univers souterrain de Troglo Degusto pour vivre une aventure insolite avec Stef, l’homme des cavernes. Une curieuse échappée, idéale en couple ou en famille.La diversité de notre beau territoire, dans un espace accessible à tous, il y en a pour tous les goûts, entre océan pour les barboteurs, montagnes pour les randonneurs et grimpeurs, parcs naturels classés pour les amoureux de nature et richesse des vignobles pour les curieux œnophiles ou amateurs de bons vins.Également, j’ajouterais que voyager avec une agence de voyage locale offre un gain de temps dans le montage du séjour et une sécurité du séjour et du planning.