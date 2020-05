Domaines de Fontenille : Les Bords de Mer ouvriront le 13 mai à Marseille Domaines de Fontenille: Les Bords de Mer will open on 13 May in Marseille

Après des fermetures préventives dans le cadre du Covid-19, les Domaines de Fontenille sont heureux d’annoncer la réouverture de leurs établissements hôteliers. Le Directeur Général de la Collection Laurent Branover et ses équipes ont déployé toute leur énergie afin de répondre aux mesures sanitaires requises par le gouvernement dans le cadre du déconfinement le 11 mai 2020.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 11 Mai 2020

Hôtels entièrement désinfectés par des sociétés extérieures, collaborateurs formés aux protocoles sanitaires, distribution de masques et de gels hydroalcooliques, offres de restauration adaptée réservée uniquement aux clients de l’hôtel mais également de ventes à emporter en take away... Les Domaines de Fontenille ont mis les petits plats dans les grands !



Les grandes étendues dont profitent Le Domaine de Fontenille comme Les Hortensias du lac à travers leurs jardins, ou les différentes terrasses et rooftops des Bords de Mer à Marseille, pourront être mises à profit afin de créer des espaces plus intimistes pour des séjours en toute tranquillité, comme autant d’écrins préservés.



Faire de cette réouverture l’opportunité de repenser les séjours de façons plus privée avec un nouveau programme d’expériences liées aux sites et profiter ainsi plus pleinement du temps passé dans ces lieux exceptionnels, voilà l'objectif affiché par les propriétaires.

Hossegor : Les Hortensias du Lac de nouveau ouvert le 20 mai 2020 À Marseille, Les Bords de Mer ouvriront le 13 mai pour accueillir les visiteurs.



Les pieds dans l’eau, l’hôtel offre partout des vues imprenables sur la mer.



L’offre de restauration proposée par la Chef Camille Gandolfo est repensée pour être disponible à la clientèle de l’hôtel et une carte en take-away sera également mise en place.



A Hossegor, Les Hortensias du Lac, dont la réouverture est prévue également pour le 20 mai, se dressent sur le lac marin à 200m de l’océan.



Les hôtes seront immergés dans une culture du surf mêlée à un héritage Art Déco. Le Chef Philippe Moreno proposera aux convives une cuisine adaptée axée sur les produits de la mer intégralement sourcés en local.



Pour ceux qui souhaiteraient profiter de cette période pour prolonger le télétravail dans des endroits d’exception, des salles ont été aménagées avec bureau, wifi et imprimante au Domaine de Fontenille comme aux Hortensias du Lac.

Domaines de Fontenille: Les Bords de Mer will open on 13 May in Marseille After preventive closures in the context of Covid-19, the Domaines de Fontenille are pleased to announce the reopening of their hotel establishments. The Managing Director of the Collection Laurent Branover and his teams have deployed all their energy to meet the health measures required by the government in the context of the deconfinement on 11 May 2020.



Hotels entirely disinfected by external companies, employees trained in sanitary protocols, distribution of masks and hydro-alcoholic gels, adapted catering offers reserved exclusively for hotel guests but also take-away sales... The Domaines de Fontenille have put the small dishes in the big ones!



The large expanses of land enjoyed by the Domaine de Fontenille, such as the Hydrangeas of the lake through their gardens, or the various terraces and rooftops of the Bords de Mer in Marseille, can be used to create more intimate spaces for stays in complete tranquility, like so many preserved settings.



Making this reopening an opportunity to rethink stays in a more private way with a new programme of experiences linked to the sites and thus enjoy more fully the time spent in these exceptional places, this is the objective stated by the owners.



In Marseille, Les Bords de Mer will open on May 13th to welcome visitors.



With its feet in the water, the hotel offers breathtaking views of the sea everywhere.



The catering offer proposed by Chef Camille Gandolfo has been redesigned to be available to hotel guests and a take-away menu will also be introduced.



In Hossegor, Les Hortensias du Lac, which is also due to reopen on 20 May, stands on the marine lake 200m from the ocean.



Guests will be immersed in a surfing culture mixed with an Art Deco heritage. Chef Philippe Moreno will offer guests a cuisine based on locally sourced seafood.



For those who would like to take advantage of this period to extend their teleworking in exceptional locations, rooms have been set up with an office, wifi and printer at the Domaine de Fontenille as well as at the Hortensias du Lac.

