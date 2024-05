Dubaï a accueilli 5,18 millions de visiteurs

L'offre gastronomique de Dubaï continue de croître et est un élément central de la stratégie touristique de la ville. En 2024, l'arrivée de 18 nouveaux restaurants dans la liste des 50 meilleurs établissements de la région MENA, dont quatre occupent les premières places, a renforcé le statut de Dubaï en tant que capitale culinaire mondiale.



L'expansion actuelle du secteur des croisières bénéficie également à Dubaï. En mars, les autorités maritimes et touristiques régionales ont officialisé l'alliance Cruise Arabia, un partenariat visant à promouvoir le golfe Persique en tant que destination de croisière mondiale.



Dubaï a inauguré de nouvelles attractions, notamment le Real Madrid World, un parc à thème au sein de Dubai Parks and Resorts, le premier sous la marque du célèbre club de football. Cette ouverture fait suite à l'accord pluriannuel signé en octobre dernier entre Dubaï et le Real Madrid, créant des opportunités de croissance pour les deux parties et soutenant l'agenda D33.