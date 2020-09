EDV : Jean-Pierre Mas seul candidat à la présidence et donc...

Et pour présenter la candidature, c'est à Valérie Boned de piquer Jean-Pierre Mas.



"Pour quoi se représenter à 72 ans ?".



Le futur président de répondre pour justifier ce choix.



" J'étais un peu hésitant à l'idée de me représenter, mais nous sortions d'une année particulière avec les Gilets Jaunes et septembre noir (référence à la chute de Thomas Cook et Aigle Azur, ndlr).



Il y a encore deux ou trois combats que j'aimerais mener, comme celui de la garantie aérienne. Elles font ce que nous appelons de la cavalerie.



Ces sujets m'ont poussé à poursuivre ma présidence. L'inquiétude et l'anxiété des professionnels du secteur m'ont conforté dans ma détermination, " explique Jean-Pierre Mas.



La réélection du président devrait être annoncée dans le courant de la journée, en attendant son bureau est déjà connu.