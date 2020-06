EMECA : "La réouverture des parcs d'expositions, au plus tard le 1er septembre, est indispensable"

« Nous avons été le premier secteur à être contraint de fermer nos portes et nous pourrions être le dernier à pouvoir réouvrir au public. Les évènements ont été reportés ou tout simplement annulés. La perte de revenus pour notre industrie est d'environ 40% au premier trimestre.



Ce chiffre monte à 100% au deuxième trimestre et nous anticipons une perte de 60% pour le troisième trimestre. Dans un contexte de nécessaire reprise économique, notre industrie doit pouvoir jouer son rôle de manière responsable. L'activité de nombreux acteurs dépend directement de la réouverture de nos sites » ajoute Maurits von der Sluis.



C'est pourquoi, l'industrie européenne des parcs d'expositions demande un plan de soutien financier fort aux pouvoirs publics nationaux et de l'Union Européenne. EMECA demande ainsi des mesures exceptionnelles telles que : l'exemption de loyers et de charges, l'obtention de subventions et de prêts exceptionnels, un allègement fiscal sur les salaires ou encore des incitations financières pour les futurs exposants et acheteurs.



Les membres d'EMECA estiment qu'il faudra entre 2 à 3 ans pour revenir au niveau d'activité antérieur à la crise.



La réouverture des parcs d'expositions, au plus tard le 1er septembre, est indispensable et toutes les mesures sanitaires nécessaires sont prêtes à être mises en œuvre. « Les représentants d'EMECA ont repensé l'agencement et la configuration des espaces tant pour les événements professionnels que grand public afin de répondre aux exigences sanitaires et aux normes de sécurité les plus strictes recommandées par les autorités locales » explique Barbara Weizsäcker, Secrétaire Générale d'EMECA



Et d'ajouter : « E n outre, la levée des restrictions de voyage est la condition préalable à la tenue des évènements et salons professionnels. Cet assouplissement doit être coordonné au sein de l'UE et au niveau mondial ». Les entreprises exposantes attendent la réouverture de leur principal canal de promotion et de vente qui permettra de relancer leur activité.