Écosse : levée de la quatorzaine pour les Français dès le 10 juillet

Les passagers internationaux en provenance de 57 pays ayant un taux d'infection au coronavirus (COVID-19) similaire ou inférieur à celui de l'Écosse n'auront plus à subir de quatorzaine à partir du 10 juillet 2020, informe VisitScotland dans un communiqué.



Cette mesure sanitaire sera levée vendredi pour ceux qui arrivent de pays et de régions où le risque d'importer le COVID-19 est suffisamment faible - y compris 26 nations européennes dont la France, la Belgique et la Suisse.



Les passagers en provenance de ces pays doivent cependant remplir un formulaire en ligne avant leur départ, en indiquant leurs coordonnées, les dates exactes de voyage et l'adresse de leur destination sur place.



Les passagers arrivant en Écosse par un port ou un aéroport britannique ou se rendant directement dans le pays seront toujours tenus de se mettre en quatorzaine s'ils ont auparavant visité un pays ne figurant pas sur la liste des exemptions. Les voyageurs en provenance d'Espagne et de Serbie ne sont, par exemple, pas exemptés de l'obligation de quatorzaine.



Un nouvel examen de la situation par le gouvernement écossais est prévu pour le 20 juillet.



Tous les voyageurs sont tenus de suivre les directives des autorités sanitaires écossaises à tout moment. Il s'agit notamment de porter un masque en intérieur, d'éviter les endroits bondés, de se laver régulièrement les mains et de garder une distance de deux mètres avec les personnes qui les entourent.



Si des symptômes apparaissent, les voyageurs doivent immédiatement se mettre en quatorzaine et demander à être testés.