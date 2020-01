Eductours : vos clips vidéo diffusés sur TourMaG.com à prix canon ! Partenariat commercial Groupe TTMG et Clapnclip

Le Groupe TTMG qui publie notamment TourMaG.com et la société Clapnclip que préside Ronan de la Paquerie, ont conclu un accord stratégique pour la production, la distribution et la diffusion des clips vidéos des éductours professionnels. Un site internet dédié à cette offre vient d’être lancé.

Voyagistes, transporteurs, Offices du tourisme, prestataires… vous organisez régulièrement des éductours professionnels qui génèrent beaucoup d’images mais pas beaucoup de retours et de communication pour la notoriété de l’entreprise.



En dehors de quelques photos et vidéos (non contrôlées) partagées par ci par là sur les réseaux sociaux, votre événement vit souvent ce que vivent les roses : l’espace d’un instant. Un éductour chasse l’autre c’est bien connu…



Pour faire de vos opérations commerciales un véritable outil de communication, le Groupe TTMG et Clapnclip se sont rapprochés pour vous proposer de faire de chacun de vos événements une opération inoubliable et visible.



Vous désignez un « Claper » (apprenti vidéaste) dans l’équipe d’organisation, et Clapnclip le forme à distance, gratuitement, avant le départ. Pendant l’éductour celui-ci filme avec son smartphone, son action cam, ou avec du matériel loué par Clapnclip.



Au retour il dépose tous les rushes vidéos en vrac directement sur la plateforme, sans même les regarder ni les trier. A cela il ajoute votre logo et peut être ceux de vos partenaires.

Diffusion sur les Réseaux sociaux Vous choisissez, la formule de diffusion sur TourMag et réglez directement en ligne. 7 jours plus tard Clapnclip vous livre votre clip vidéo d’éductour monté par un professionnel.



Il ne reste plus qu’à attendre votre feu vert et ensuite à publier sur TourMaG.com.



Le “plus compétitif” de ce nouveau produit, outre son prix très attractif, c’est la diffusion dans les colonnes du leader de la presse pro touristique, dont l’audience depuis les 4 derniers mois dépasse le million de visites mois.



Cerise sur le gâteau : la vidéo sera aussi publiée sur ses réseaux sociaux (plus de 40 000 likers sur Facebook)



Les vidéos utilisées pourront être aussi celles de vos participants qui seront ravis de voir leurs images utilisées à bon escient.



Faites un événement dans l'événement ! Ronan de la Paquerie, l’innovation c’est la possibilité, compte tenu du tarif, d’accéder à un média professionnel incontournable et à grande diffusion tel que TourMaG.com pour mieux médiatiser ses opérations de communication.



Fabien da Luz rappelle, de son côté, que compte tenu de l’investissement que représente l’organisation d’un éductour ou d’autres événements de ce type, il est dommage de ne pas y ajouter le volet communication, dont le tarif est désormais plus qu’abordable compte tenu de la diffusion proposée.



TTMG et Clapnclip vous donnent désormais la possibilité de faire un événement dans l’événement, avec la vidéo qui va faire mouche et que l’on retrouvera encore, des années plus tard, toujours en ligne.



A noter que le site dispose d'un système de code promos qui permet de gérer les clients qui prendraient des forfaits.



Plus d'infos ? Contactez Fabien Da Luz, Directeur général TourMaG

fabien@tourmag.com

+33 4 91 58 61 97

+33 6 43 65 15 92 +33 4 91 58 61 97+33 6 43 65 15 92

