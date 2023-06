EgyptAir introduit un visa de transit gratuit pour 4 jours

Si vous n'êtes pas en transit ou séjournez plus de 96 heures en Égypte , un visa d'entrée est nécessaire.Ce dernier peut tout d'abord s'obtenir, dans tous les aéroports internationaux du pays, sur présentation d'un passeport valable.Les touristes français, belges, allemands, italiens et portugais sont aussi en mesure de, et deux photos, pour être éligibles à la délivrance d'un visa à l'entrée au pays des Pharaons.Comptez 25$ (≈ 23€ - entrée simple) ou 60$ (≈ 55€ - entrées multiples) pour un visa à l'arrivée valable 30 jours.Autre solution, plus sûre,Les touristes ressortissants de, peuvent demander un e-Visa pour se rendre en Égypte Au même prix que le visa fourni à l'arrivée mais à demander avant le départ, le visa électronique permet de sécuriser et fluidifier le processus d'immigration à l'arrivée pour profiter pleinement du voyage.Enfin, les visiteurs européens arrivant directement dans les stations balnéaires du Sinaï, comme Charm el-Cheikh, Dahab, Nuweiba ou encore Taba, obtiennent gratuitement un visa spécial permettant de visiter (uniquement) ses régions durant 14 jours.