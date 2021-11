Elections APST, David Dahdi (Steam Evasion) : "L'APST se doit d’être juste, transparente et claire"

TourMaG.com - Vous vous présentez au poste d'administrateur de l'APST. Pour quelles raisons ?



David Dahdi : Le métier d’agent de voyages est ma passion et je suis fier de l’exercer depuis toujours.



Notre profession traverse aujourd’hui une crise sans précédent, elle nous heurte tous de plein fouet, et plus que jamais nous avons, il me semble, le devoir de tous nous impliquer à l’échelle qui nous est permise et possible quant au devenir de notre profession.



Ces 21 derniers mois, je me suis beaucoup investi, au CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage, ndlr), bien sûr, mais aussi sur des groupes d’aides aux agents de voyages, aux voyageurs, etc.



C’est donc tout naturellement que je souhaiterais aller plus avant dans cet investissement pour la profession et me présenter au poste d’administrateur de l’APST.



Dans notre métier, j’ai toujours fait preuve de clarté, de transparence, de droiture et d’honnêteté envers mes voyageurs et c’est aujourd’hui ces valeurs que je souhaite apporter au sein de l’association.



L’APST est essentielle pour nous tous, et il est important de la défendre et de la préserver. A mon sens, elle se doit d’être juste, transparente et claire, et aussi d’être un véritable partenaire des agences de voyages qu’elle garantit.