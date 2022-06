Elections APST - Mumtaz Teker : "Nous sommes là pour préparer le futur !"

TourMaG.com - Justement selon vous, comment s'assurer du suivi des entreprises à risques et prévenir les risques ?



Mumtaz Teker : Les petites structures n'ont pas de risques très importants. Mais il faut avoir suffisamment d'expérience, de compréhension du métier, et de connexions pour évaluer le risque réel d'une entreprise. C'est en partie ce que je souhaite apporter à travers ma candidature.



Aujourd'hui une grande partie des agences de voyages appartiennent à des réseaux. ces derniers jouent un rôle important dans le contrôle. Selectour, Havas, Tourcom ou encore Cediv, suivent de près leurs adhérents.



Ensuite l'APST doit être capable de suivre plus d'une fois par an ses adhérents, peut-être deux, trois voire quatre fois par an. Cela doit être étudié par des personnes dont c'est le métier.



Il faut bien sûr étudier les bilans, mais ce n'est pas suffisant. On peut facilement arranger les bilans...



L'étude des bilans est une partie importante mais ce n'est pas la seule chose sur laquelle nous devons travailler. Il faut aussi connaître le contexte global dans lequel l'entreprise évolue : les marges, le marché, les destinations... Il faut suivre toute la conjoncture du marché concerné.



Parfois le bilan est bon en janvier et tout se dégrade en avril. Il faut donc avoir une attention particulière sur les entreprises à risque et notamment celles qui pourraient porter un risque que l'association ne pourrait pas supporter.



TourMaG.com - Que pensez-vous des changements de statuts. Est-ce que cela était nécessaire ?



Mumtaz Teker : Le métier évolue, le contexte général évolue, il est normal que les statuts évoluent également. Ils sont très clairement meilleurs que les précédents, mais il reste quelques évolutions à effectuer dans le temps.