Emerging Travel Group : accord de partenariat avec la chaîne d'hôtels Rotana

Emerging Travel Group (RateHawk, ZenHotels et Ostrovok) a signé un accord de partenariat avec la chaîne d'hôtels Rotana.



Rotana est une société de gestion hôtelière présente au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe de l'Est et en Turquie.



Dans le cadre de ce partenariat, la chaîne connectera directement ses propriétés à l'inventaire d’Emerging Travel Group (ETG) et donnera accès aux prix de gros à tous ses hôtels.



Dans le même temps, Rotana bénéficiera d’une ouverture sur plus de 35 000 partenaires B2B connectés à la plateforme du Groupe et sur les sites B2C du Groupe.