Emirates renforce sa desserte de l'île Maurice depuis Dubaï

Le troisième vol quotidien d'Emirates à destination de l'île Maurice sera opéré comme suit :- Le vol EK709 décollera de Dubaï à 22h10 et arrivera à Maurice à 04h45.- Le vol EK710 quittera Maurice à 06:30 pour atterrir à Dubaï à 13:05.(Toutes les heures indiquées sont locales).Ce troisième vol quotidien augmentera d'environ 35% le nombre de sièges depuis et vers l'île Maurice à partir de l’aéroport de Dubaï. Il permettra à Emirates de répondre à l'augmentation de la demande durant l'une des saisons les plus chargées en termes de voyages.Cette fréquence supplémentaire s'ajoute aux opérations de vols biquotidiennes déjà assurées en Airbus A380, offrant ainsi aux clients se rendant à l'île Maurice une plus grande flexibilité dans la planification de leur voyage.Les trois vols quotidiens sont opérés dans le cadre d’un partage de code avec Air Mauritius , offrant un meilleur accès et une expérience de voyage sans faille au départ et à destination de l'île.