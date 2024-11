Emirates répercute à son tour la taxe de solidarité sans attendre le vote

Interrogé par nos soins, Emmanuelle Llop Avocat au barreau de Paris (Cabinet EQUINOXE AVOCATS) rappelait dans nos colonnes, : "La taxe Chirac ou TSBA est une taxe de solidarité obligatoire : elle est fixée par l’Etat et perçue pour son compte par les collecteurs que sont les compagnies aériennes (via les agences de voyage également, qui règlent les billets aux transporteurs).



Elle est majorée d’une écocontribution, qu’il est donc prévu d’augmenter si la Loi de Finances 2025 est votée.



Sa perception est donc assimilable à un impôt et ne doit pas profiter aux collecteurs, mais à l’État. Le principe est le même pour les taxes aéroportuaires par exemple."



Elle avait ajouté que "Par définition et en raison du principe de l’application de la loi dans le temps, une loi qui n’est pas votée n’est pas encore applicable : on peut donc s’interroger sur les hausses d’une taxe alors que son montant ne dépend pas des opérateurs privés..."