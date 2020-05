Emirates reprend les vols passagers vers plusieurs destinations dont Paris

Les gants et les masques sont obligatoires pour tous les clients et employés de l'aéroport.



En outre, tous les membres du personnel de cabine, les agents d'embarquement et le personnel au sol en contact direct avec les passagers portent désormais un équipement de protection individuelle (EPI), qui comprend une blouse de protection jetable et une visière de sécurité.



Des protocoles de distanciation sociale seront également mis en place.



Des indicateurs physiques seront placés au sol et dans les zones d'attente pour aider les voyageurs à maintenir un espace adéquat lors de leur enregistrement et de leur embarquement.



Emirates a également adapté ses services à bord pour des raisons de santé et de sécurité, afin de minimiser les interactions. Les magazines et autres documents imprimés ne seront temporairement pas proposés.



Les bagages en cabine doivent être enregistrés et les clients ne peuvent emporter à bord que des articles essentiels tels qu'un ordinateur portable, un sac à main, une mallette ou des articles pour bébé.



Emirates a mis en place un programme de sécurité rigoureux afin de s'assurer que les cabines des avions soient toujours propres et saines. Les cabines des modernes avions de la compagnie ont été équipées de filtres à air HEPA qui éliminent 99,97 % des virus et suppriment la poussière, les allergènes et les germes normalement présents dans l’air pour un environnement plus sain et plus sûr à bord.



Après chaque voyage et à l'atterrissage à Dubaï, les avions sont soumis à des processus de nettoyage et de désinfection renforcés afin de garantir la sécurité et un assainissement optimal. Pour plus d'informations sur Emirates et sur la manière de réserver des vols, veuillez consulter le site emirates.com.



*Sous réserve de l'approbation du gouvernement