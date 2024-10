Emirates reprend ses vols quotidiens vers Lagos

Emirates est une compagnie aérienne basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Fondée en 1985, elle s'est rapidement développée pour devenir l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde. Opérant une flotte moderne composée principalement d'Airbus A380 et de Boeing 777, Emirates dessert plus de 150 destinations dans plus de 80 pays, couvrant les six continents.



La compagnie se distingue par son offre de services, incluant des cabines de première classe, de classe affaires et de classe économique, chacune proposant un confort et des prestations adaptés aux besoins des passagers. Son programme de fidélité, Emirates Skywards, permet aux voyageurs fréquents de cumuler des miles et de bénéficier de divers avantages.



Emirates est également reconnue pour ses services de fret sous la marque Emirates SkyCargo, qui joue un rôle clé dans le transport de marchandises à travers le monde. Le hub principal de la compagnie, l'aéroport international de Dubaï, est l'un des plus grands hubs de transit aérien au monde, facilitant la connectivité entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Amériques.