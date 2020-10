Emirates reprendra ses vols sur Lyon le 4 novembre 2020

Emirates a annoncé la reprise de ses vols vers et depuis Lyon à partir du 4 novembre 2020.



La capitale des gaules ne sera pas la seule à retrouver le réseau de la compagnie. Budapest (à partir du 21 octobre), Bologne (1er novembre), Düsseldorf (1er novembre) et Hambourg (1er novembre) rejoindront aussi le programme du transporteur.



Les vols à destination et au départ de Lyon et Budapest seront assurés deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, tandis que les vols à destination et au départ de Bologne, Düsseldorf et Hambourg seront assurés deux fois par semaine, le vendredi et le dimanche.



Tous les vols à destination de ces cinq villes seront opérés en Boeing 777- 300ER, " avec une capacité de fret importante déployée sur chacun d’entre eux " précise la compagnie.