Emmanuel Macron : "dès demain tout le pays passera en zone verte sauf Mayotte et la Guyane"

Emmanuel Macron prend la parole ce 14 juin 2020.



"Tout le territoire passera en zone verte sauf la Guyane et Mayotte ce qui permettra l'ouverture des cafés et restaurants dès demain et même en Ile-de-France.



Dès demain il sera à nouveau possible de nous déplacer dans les pays européen et à partir du 1er juillet vers d'autres pays.



Dès demain il faudra se préparer à accueillir tous les élèves dès le 22 juin 2020 selon les règles de présence normale et obligatoire."