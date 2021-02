En 2021, soyez inspirés avec Abbey.

Les performances musicales

Prière et réflexion

L’esprit de compétition

Connectez-vous avec vos amis et votre famille

L’Irlande et le Royaume-Uni offrent une gamme complète d'options pour vos groupes,. Parmi nos idées inspirantes vous trouverez :Avec votre chorale, fanfare ou orchestre lors d'une tournée passionnante dans certains des plus beaux lieux d’Europe, comprenant des cathédrales, des églises et châteaux. Participez au célébrissime festival de la Saint-Patrick par exemple ! Partagez ces moments mémorables avec des groupes locaux et développez des amitiés qui dureront toute votre vie.Suivez les traces de Saint Patrick en Irlande, ou apprenez en plus sur la Réforme protestante en Ecosse. Profitez de l’occasion de visiter et de faire vos dévotions sur certains des sites clés associés aux saints irlandais et britanniques. Vivez des expériences uniques tout en combinant prière et réflexion.Amenez votre groupe sportif en Irlande et Royaume-Uni et affrontez-y des équipes locales de football, de rugby, de hockey, de basket-ball, de jeu de crosse et beaucoup plus. Pourquoi ne pas tester vos compétences en découvrant quelques sports irlandais traditionnels y compris le hurling et le football gaélique ou mesurez-vous à certains des meilleurs terrains de golf au monde en Irlande et au Royaume-Uni.Profitez d’activités de plein air avec vos enfants ou vos amis, en découvrant les démonstrations de chiens de berger, à bord d’un kayak ou en balade en calèche au cœur du Parc National de Killarney.