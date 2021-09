En avant-première ! La nouvelle brochure La Française des Circuits Savoir toujours se réinventer pour satisfaire tous les profils de voyageurs et faire que le monde soit à la portée de tous. C’est précisément ce que propose la brochure La Française des Circuits 2022/2023.

Rien n’était facile cette année encore mais La Française des Circuits n’a eu de cesse d’innover, de repenser et compléter sa gamme de produits, d’affirmer plus encore son expertise du circuit. Répondre à TOUTES les envies de voyage, faire que chacun puisse réaliser son rêve de voler au-delà de nos frontières, c’est le leitmotiv de son Président Bruno Berrebi et de ses équipes. La brochure La Française des Circuits 2022/2023 sera éditée et mise à disposition en agence sur demande. Pour combiner l’utilité des outils numériques et l’importance que nous accordons à l’environnement, une version digitale sera également disponible avec des fiches produits téléchargeables. Cette nouvelle brochure vous invite au fil des pages à partager notre passion insatiable du voyage, à entrevoir le monde au travers d’un prisme fascinant et enthousiasmant.

Voyager selon ses envies : 8 gammes de produits Le spécialiste des circuits propose une brochure enrichie qui offre aujourd’hui 8 gammes de produits : Regard, Lumière, Confidentiel, Famille, Séjour, Escapade, Autotour et Petit tour.



Avec une telle variété affinée de produits, chaque voyageur trouvera assurément son bonheur, qu’il soit en quête d’une formule famille, nouvelle gamme créée en 2020, avec un rythme adapté plus paisible et des activités accessibles aux plus petits, ou qu’il préfère un séjour version hiver en Laponie ou une escapade pour découvrir une ville ou un site emblématique. Pour les adeptes du voyage individuel en autonomie, de multiples autotours clés en mains sauront les séduire et les convaincre. Le petit tour, parmi nos derniers nés, permet un savant mix entre autotour et escapade, sur une durée de 5 jours pour découvrir 2 villes européennes en toute liberté au volant d’une voiture.



Les voyageurs qui aiment être guidés et encadrés ont également accès à un vaste éventail de programmes avec 3 formules de circuits accompagnés dédiées à différentes façons de voyager : la gamme « Regard » pour une première approche complète d’un pays, la gamme « Lumière » pour une découverte plus approfondie d’une destination et la gamme « Confidentiel » qui permet de voyager de manière très privilégiée en petits groupes de maximum 16 personnes.



En route pour un tour du monde !



Bien sûr il faut citer aussi de nouvelles destinations comme la Géorgie, l’Albanie, la Nouvelle Calédonie, le Maroc, l’Equateur, le Sénégal, le Cap Vert et la Sardaigne.



Tout ceci est orchestré par la baguette experte d’une nouvelle équipe de production comptant désormais 7 chefs de produits tous plus connaisseurs les uns que les autres de leurs destinations et de leurs produits.

8 façons de voyager dans le monde entier puisque la Française des Circuits vous emmène sur les 5 continents avec plus de 70 destinations déclinées sur 250 pages produits ; autant dire qu’on a largement l’embarras du choix ! Parmi les destinations phares qu’on ne cite plus, la féérique Laponie finlandaise avec ses paysages immaculés, ses activités typiques, ses sublimes aurores boréales. Une destination qui d’ailleurs dispose de sa propre brochure tant sa gamme de produits est diversifiée et complète avec des séjours de 4 à 8 jours, des hôtels 3* ou 4*, la pension complète et de multiples activités incluses. Et qui sait, peut-être aussi l’occasion pour les plus chanceux de croiser le célèbre monsieur au manteau rouge et à la longue barbe blanche...Bien sûr il faut citer aussi de nouvelles destinations comme la Géorgie, l’Albanie, la Nouvelle Calédonie, le Maroc, l’Equateur, le Sénégal, le Cap Vert et la Sardaigne.Tout ceci est orchestré par la baguette experte d’unecomptant désormaistous plus connaisseurs les uns que les autres de leurs destinations et de leurs produits.

Les ++ Au delà de cette diversité de produits et du vaste choix de destinations, la Française des Circuits est également soucieuse de rendre le voyage agréable et plus facile à ses voyageurs.



Elle leur offre un pack voyageur joliment étoffé avec sacoche de voyage, sac de shopping, étiquette bagage, etc., propose un service visa et une réduction pour les groupes de plus de 10 personnes.

Parce que la fidélité doit toujours être récompensée, 3% de remise sont accordés à tout client ayant déjà voyagé avec La Française des Circuits. Les voyages de noces et les anniversaires de mariage sont eux aussi chouchoutés avec une réduction de 5% ainsi que les tribus qui bénéficient d’une remise de 300€ dès 6 participants.



Transparence et honnêteté sont les points d’orgue de la Française des Circuits. Sur chaque page produit un petit encart « Soyons Clairs » dit franchement et explicitement les choses. Ne rien cacher pour ne réserver aucune mauvaise surprise.



Une belle nouvelle à vous annoncer... Pour vous proposer encore plus de choix de voyages, pour réaliser absolument tous les rêves même les plus audacieux, démesurés et insolites, nos marques BtoB La Française des Circuits, East West Travel, expert de l’Océanie, de l’Asie et de l’Amérique Latine à la carte (avec ses marques Australie Tours, Nouvelle-Zélande Voyages, Asie Infiny et Alma Latina), et Jetset Voyages, expert de l’Amérique du Nord à la carte, s’unissent sous un seul et même nom : PREMIUM TRAVEL. Le monde désormais vu sous l’angle d’un spécialiste unique du circuit et du à la carte.



PREMIUM TRAVEL lors de l’IFTM 2021. Soyez nombreux à venir assister à cet événement !

Un exemplaire de notre brochure fraichement éditée vous sera remis sur place.

Profitez également de votre venue sur notre stand pour découvrir notre nouvelle plateforme permettant de réserver facilement en quelques clics un GIR, un autotour ou un voyage de groupe en bénéficiant de tarifs réduits.



Dès à présent, vous pouvez







