(Encore) du changement à la tête de Qatar Airways...

Chez la puissante Qatar Airways, les mois se suivent et les têtes changent.



Moins d’un an après son arrivée au poste de vice-président en charge de l’Europe pour « la meilleure compagnie du monde », le Français Sylvain Bosc a quitté ses fonctions, a-t-on appris de sources concordantes.



Il était arrivé en janvier 2019 dans le contexte difficile de blocus imposé par les pays du Golfe à leur voisin qatari. Le nom de son remplaçant ne devrait pas être annoncé tout de suite, nous a-t-on aussi précisé.



En ce qui concerne le marché France et Benelux, la direction reste confiée à Frédéric Gossot, en fonction depuis le mois d’août 2019, prenant la suite de Morena Bronzetti, qui avait elle-même pris la succession d’Eric Didier en 2017…