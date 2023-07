Engagement : la compagnie des Alpes joint les actes à la parole

Et parce que choisir, c'est renoncer et que désormais la situation l'exige, CDA a aussi décidé de renoncer à certaines pratiques - qu'elle exerçait ou pas auparavant.



Elle renonce à :



L'acharnement quand un domaine n'est plus skiable

Si une station, même en partie, n'est plus exploitable à cause de la crise climatique, la Compagnie des Alpes ne s'acharnera pas à la maintenir artificiellement en vie.



La neige à température positive

Les canons à neige permettant de produire de la neige toute l'année par tous les temps, c'est non. Ça l'était déjà, ceci dit, CNA ne change pas de (bonne) pratique.



Les énergies fossiles partout

CDA ne renonce pas aux énergies fossiles partout. Mais presque : le carburant pour ses dameuses et ses bus, et l'énergie dans les bâtiments et logements de ses domaines.



L'extension de domaines skiables

De la même manière qu'elle ne s'acharnera pas à mettre sous respirateur des stations sans neige, la Compagnie des Alpes ne souhaite pas agrandir ses stations - sauf s'il s'agit d'une action ponctuelle.



La création de station de ski

Pas de création ni d'assistance à la création de nouveau domaine skiable « n'impliquant pas une part majoritaire significative de neige naturelle »



Ce dernier point est moins clair (où commence la part significative ?) et moins ambitieux (pourquoi ne pas simplement renoncer à la création, tout court ?) mais force est de constater que la Compagnie des Alpes donne une impulsion salutaire pour tout le secteur du tourisme de montagne.