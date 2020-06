Entrée dans l'UE : les frontières fermées pour les voyageurs américains, brésiliens et russes ?

Une première liste de pays sera présentée le 1er juillet et établie sur des critères épidémiologiques. Elles devraient rassembler entre 20 et 50 pays mais il est encore trop tôt pour le dire

Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a évoqué lors de son point presse hebdomadaire mardi 23 juin 2020, l'ouverture des frontières extérieures de l'Union Européenne : "" avait-il déclaré.Il semble que le sujet soit un peu plus avancé.Selon les informations d' Euronews deux projets de listes auraient déjà été préparées par les responsables européens, l'une pour les paysà entrer dans l'UE et l'autre pour ceux "".Les Etats-Unis, la Russie, le Brésil et le Qatar feraient ainsi partie de la liste des pays dont les voyageurs se verront refuser l'entrée de l'UE.Selon Euronews ces listes devraient finalisées ce mercredi 24 juin pour une annonce prévue la semaine prochaine.