Entreprises du Voyage : "la réduction de la prise en charge du chômage partiel pourrait coûter 76M€ sur un an"

Sondage auprès des adhérents (372 réponses au 20 août 2020)



68,8% des entreprises interrogées ont demandé un PGE (Prêt garanti par l'Etat) dont 90,6% l'ont obtenu.



55,1% ont fait appel aux fonds de solidarité dont 85,9% ont vu leur demande acceptée.



Sur l'activité partielle : pour près de 20% des entreprises les salariés seront à 100% d'activité partielle, pour 28% des entreprises les salariés seront à plus de 80% d'activité partielle, pour 22,8% des entreprises entre 50 et 80% d'activité partielle, pour 9,1% de 30 à 50% d'activité partielle, et 15% des entreprises n'utiliseront pas ce mécanisme.