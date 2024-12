Entretien : « Le Grand Live de CDS Groupe, pour une vision globale du voyage d’affaires en 2025 »

Rebecca Xerri - Il est le reflet de l’évolution du secteur en général, et de CDS Groupe en particulier. J’ai rejoins Ziad Minkara, il y a trois ans. Depuis, le périmètre de l’entreprise s’est considérablement élargi au fil des acquisitions : Goelett en 2022, CRC sur la région DACH en 2023, et SIAP en Italie tout récemment. Quand je suis arrivée, on parlait uniquement français dans les couloirs. Aujourd’hui, on échange en anglais, allemand, polonais, italien, croate ou roumain, autant de pays où nous sommes présents. CDS, leader en France et devenu un acteur majeur sur le périmètre européen du voyage d’affaires et d’autres rachats ne sont pas exclus, notamment sur le marché anglo-saxon. Le Grand Live 2025 sera le reflet de cette consolidation qui touche l’ensemble du business travel, avec notamment un débat intitulé « consolidation, stop ou encore ? ».