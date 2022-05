Envolez-vous avec CIELS DU MONDE… pour l’Afrique !

Un beau programme en perspective à la découverte des belles couleurs de l’Afrique : Maroc, Togo, Namibie, Afrique du Sud, Zimbabwe & Zambie, Rwanda, Tanzanie, et Égypte.



De quoi ravir chaque voyageur désireux de se plonger dans l’histoire de ce vaste continent, Terre d’exploration et d’aventure !



Cette croisière vous fera voyager à travers les rythmes des tambours, l’odeur des épices, sans compter les dunes du désert et savanes infinies. Sur place, de belles surprises attendront les clients, et cela à chaque escale.