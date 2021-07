Espagne et Portugal : quelles sont les nouvelles restrictions en vigueur ?

Le parlement demande aussi au gouvernement central le retour du port du masque à l'extérieur,

Limitation de la circulation sur la voie publique après 23h00.Les déplacements de et vers l’Aire Métropolitaine de Lisbonne sont interdits du vendredi à 15h00 jusqu’au lundi 06h00, sauf en présentant un test négatif (PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h – les autotests ne sont pas acceptés), une preuve attestant d’un parcours vaccinal complet ou d’avoir une immunité ou encore de la présentation du Certificat numérique de l’UE.Dans le même temps, une autre destination très touristique a mis en place des restrictions. La Catalogne va refermer ses discothèques et autres autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces dès ce week-end.Pour participer aux événements rassemblant plus de 500 personnes, il va falloir monter patte blanche, en présentant un test PCR négatif. Dans le même temps, les cafés et restaurants sont ouverts jusqu’à 1h du matin, avec une capacité d’accueil réduite à l’intérieur et un maximum de six personnes par table en intérieur et 10 en terrasse." croit savoir France Info. La capacité d’accueil des restaurants est réduite à 50% et à 6 personnes par table. La capacité d’accueil maximum s’élève à 150 personnes en intérieur et à 250 personnes à l’extérieur.Playa de Palma, Llucmajor, Magaluf et Sant Antoni de Portmany connaissent aussi des restrictions supplémentaires, puisque "la capacité maximale des lieux de loisirs et de restauration sera de 100 personnes à l' intérieur des établissements, alors qu'elle atteindra 200 personnes à l'extérieur.De plus, le nombre de convives par table est réduit à six à l'intérieur et 10 à l'extérieur, et l'utilisation de tables hautes et de tabourets est interdite," rapporte le média espagnol Antena 3.