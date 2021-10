Et vous ? Vous en êtes où sur le Web ? SpeedMedia vous aide à définir la stratégie votre succès

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

SpeedMedia est développeur de projets Web des réseaux et des agences de voyages depuis 2003. Formules packagées avec nos kits, plateforme multi-Tours Opérateurs, comparateur et passerelle entre Producteurs et Distributeurs, ou encore un projet internet sur-mesure nous avons LA solution aux différentes attentes et budgets.



Aujourd’hui, plus que jamais, la digitalisation de votre agence ou de votre réseau fait sens et devient même indispensable. Les aides mises en place à de nombreux niveaux (régionaux, départementaux, locaux) vous permettent de penser et de réaliser la vente en ligne. Que votre approche soit plutôt web-to-store ou purement e-commerce, SpeedMedia facilite l’association de votre site web à vos points de vente physiques en toute simplicité.



Que vous disposiez déjà de votre propre site Web ou alors que vous souhaitiez évoluer vers de nouvelles technologies, nous avons les solutions rapides et efficaces.

Rédigé par SpeedMedia le Lundi 4 Octobre 2021

Définissez la manière dont vous travaillez pour mieux choisir les options qui feront votre succès SpeedMedia imagine chaque jour de nouvelles façons de répondre aux besoins de ses clients pour mettre la technologie au service de leur activité quotidienne : vendre des voyages. Que vous soyez 100% on-line ou que vous préfériez mettre en avant votre(vos) agence(s), c'est à vous qu'il revient de définir votre politique commerciale et votre stratégie de distribution.



Et comme nul mieux que l’agent de voyages ne connaît sa clientèle et la manière de travailler avec et pour elle, nos équipes sont évidemment là pour vous conseiller et vous proposer l’outil le mieux adapté afin de faire de votre site un atout et non une charge supplémentaire. Vous faites partie d'un de ces "gros réseaux" qui a du mal à penser à la spécificité de chacun ? Nous avons la solution qui vous permettra de (re)prendre la main sur votre stratégie de distribution et sur votre présence sur le Web. Nous mettons à votre disposition tous les outils pour que vous pilotiez votre distribution selon votre propre stratégie et que vous diffusiez et vendiez en ligne une offre de voyages complète qui vous correspond.



Les fameux Kits e-tourisme qui font le régal des utilisateurs SpeedMedia s'adaptent à chacun selon ses compétences.



Intuitifs, simples - ou pas - d'utilisation, nos systèmes sont aussi bien utilisés par des novices que par des spécialistes. Et quand cela devient trop compliqué, nous sommes évidemment là pour intervenir de la simple recommandation jusqu'au développement sur-mesure si besoin. De la refonte totale à l'intégration dans un site Web existant, la souplesse d'utilisation de nos différentes approches reste le leitmotiv de notre métier et de nos relations avec l'ensemble de nos clients.



Tous nos sites Web sont livrés en Responsive Web Design, qu’il s’agisse d’une formule totalement personnalisable comme le sont nos différents Kits ou nos réalisations sur-mesure.



● Offre Multi-TO : Naviguez sereinement à votre image en mode Web-to Store dès 99€/mois

● Offre E-commerce : Conduisez activement vos ventes en temps réel dès 299€/mois

Nous sommes tous agents de voyages et pas forcément webmasters... c'est pourquoi les outils des'adaptent à chacun selon ses compétences.Intuitifs, simples - ou pas - d'utilisation, nos systèmes sont aussi bien utilisés par des novices que par des spécialistes. Et quand cela devient trop compliqué, nous sommes évidemment là pour intervenir de la simple recommandation jusqu'au développement sur-mesure si besoin. De la refonte totale à l'intégration dans un site Web existant, la souplesse d'utilisation de nos différentes approches reste le leitmotiv de notre métier et de nos relations avec l'ensemble de nos clients.Tous nos sites Web sont livrés en Responsive Web Design, qu’il s’agisse d’une formule totalement personnalisable comme le sont nos différents Kits ou nos réalisations sur-mesure.

Nos solutions de réservation 70 Voyagistes proposant Séjours, Circuits, Croisières, Thalasso et Hébergements... mais nous donnons également la possibilité de mettre en ligne vos propres produits, vos propres offres.



Parmi nos outils, vous trouverez un comparateur d'offres B2B associé à un coffre-fort de mots de passe pour tous vos conseillers, un module Liste Cadeaux afin de proposer des voyages de noces et la création de cagnottes en ligne à vos clients et prospects. Important à savoir, à la différence de solutions proposées sur le marché, quels que soient les voyages proposés et vendus, les ventes sont uniquement proposées par votre site Web vers votre agence ou votre réseau, effectuées en ligne et en temps réel.



Grâce à notre plateforme multi-Tours Opérateurs , nous vous connectons en temps réel auprès deproposant Séjours, Circuits, Croisières, Thalasso et Hébergements... mais nous donnons également la possibilité de mettre en ligne vos propres produits,Parmi nos outils, vous trouverez unassocié à un coffre-fort de mots de passe pour tous vos conseillers, un moduleafin de proposer des voyages de noces et la création de cagnottes en ligne à vos clients et prospects. Important à savoir, à la différence de solutions proposées sur le marché, quels que soient les voyages proposés et vendus, les ventes sont uniquement proposées par votre site Web vers votre agence ou votre réseau, effectuées en ligne et en temps réel.

Le Web enfin et réellement accessible et facile Vous avez une totale liberté sur la construction, l’administration et la gestion de votre site Web et de vos produits. Cependant certains projets requièrent une vraie expertise métier. C’est dans cet esprit que les équipes de SpeedMedia sont à vos côtés pour la réalisation et la réussite de votre stratégie e-tourisme.



Nos clients sont de tailles et de structures différentes et s'adressent à des cibles très variées. Afin de répondre aux besoins de chacun, notre équipe prend soin d'écouter et d'analyser chaque demande. Ainsi, nous sommes à même de proposer des solutions prêtes à l'emploi très économiques ou de développer à façon des réalisations entièrement sur-mesure.



Vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux ? attaquer votre zone de chalandise ? définir une stratégie selon votre spécialisation ? adapter votre communication à votre clientèle et mieux cibler vos prospects ? vous ne savez comment rédiger pour le Web afin de vous démarquer ? etc. Nous avons également sélectionné pour vous les Partenaires qui, soit vous apprendront les ficelles de la stratégie et de la communication digitale, soit le feront pour vous.



Et ce n’est pas tout Venez également découvrir



● notre "Comparateur d’offres TO B2B" couplé à un "Coffre-fort pour vos mots de passe",

● nos modules "Comités d'entreprises et Partenaires",

● le module de "Cagnotte en ligne" (listes Cadeaux, listes de Mariages, etc.),

● le "module Groupe",

● la construction dynamique de package avec "Open Package"

● et nos "marques blanches Transport" en collaboration avec Resaneo.



Il serait peut-être temps de nous rencontrer ? Nous serons présents sur le salon IFTM Top Résa du 5 au 8 Octobre, stand G46



N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Depuis notre site :

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :• Depuis notre site : www.speedmedia.fr • Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

Lu 255 fois Notez

Dans la même rubrique : < > AGV : votre site internet pour la rentrée avec SpeedMedia ! SpeedMedia : Module Resalink Coffre-fort de mots de passe SSO et comparateur d’offres B2B