Eté 2022 : les touristes français de retour en Tunisie

" Après trois saisons marquées par une crise sanitaire sans précédent, les touristes français reviennent en Tunisie, qui se réinvente pour accompagner la reprise de l'activité , a déclaré Mohamed Moez Belhassine, le ministre du tourisme tunisien.



Afin de consolider cette reprise et de définir les grandes lignes de promotion du tourisme tunisien à court et moyen termes, le gouvernement tunisien a dévoilé un Plan de relance touristique post-Covid.



Ce Plan est structuré autour de 7 axes : santé, environnement, transport, assurance, diversification, promotion et marketing, préservation du tissu économique et social, à travers l’identification de projets et de priorités ".



Ainsi, parallèlement aux offres de séjours balnéaires ou de bien-être, la Tunisie souhaite aujourd'hui promouvoir et développer un tourisme durable.



"La Tunisie dispose d’un patrimoine culturel et naturel rare (40 000 sites archéologiques, 8 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et bientôt l'île de Djerba y fera son entrée, 41 zones humides inscrites sur la liste de Ramsar, 17 parcs nationaux, etc.), qui a permis de mettre en place un vaste réseau de circuits attractifs au cœur du territoire ", poursuit le ministre du tourisme.



Grâce à ce plan, à la reprise des vols et à l'assouplissement des conditions d'entrée, l'ONTT espère atteindre prochainement les chiffres de fréquentation touristiques de 2019. " Les réservations montrent les signes d'une très bonne arrière-saison. L'heure est à l'optimisme mais le défi est encore immense pour 2023. "