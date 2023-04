Été 2023 : Réservez votre croisière de 7 nuits à bord de MSC Magnifica au départ de Toulon

Vous naviguerez ensuite vers l'Italie et découvrirez Gênes et ses ruelles historiques ou Portofino et la Riviera ligurienne. Depuis Civitavecchia, partez à la découverte de Rome et de ses merveilles antiques (Colisée, Panthéon, la fontaine de Trevi). Ensuite, vous vous rendrez à Livourne et dans la magnifique Toscane. De là, vous découvrirez Florence et Pise, avec sa célèbre tour.



À Tarragone, profitez de paysages époustouflants et des plages dorées, rendez-vous à Poblet, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou offrez-vous une dose d'adrénaline au parc d’attraction PortAventura World.



Pour finir, découvrez Valence, l'une des villes les plus pétillantes d'Espagne. Soyez émerveillé par sa vieille ville animée, allez à la plage ou visitez l'impressionnant complexe de grottes de San José.



Que vous soyez à la recherche d'une aventure gastronomique, culturelle ou familiale, à bord de MSC Magnifica, vous pourrez vous détendre et vivre tout ce dont vous avez toujours rêvé pour votre croisière en Méditerranée.